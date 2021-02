Turkije mogelijk op zwarte EU-lijst belastingparadijzen

De EU overweegt Turkije op haar zwarte lijst van belastingparadijzen te zetten.

Ankara weigert belastinginformatie met de EU-lidstaten te delen. Nederland is volgens ingewijden voorstander van de maatregel.

De EU-ministers van Financiën vergaderen dinsdag over mogelijke aanpassing van de lijst, maar het is niet zeker dat de 27 landen het eens kunnen worden over Turkije.

De zwarte lijst wordt twee keer per jaar herzien voor landen en gebieden buiten de Europese Unie waar de autoriteiten (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn of onwelwillend staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking.



Er staan momenteel twaalf landen van buiten de EU op de lijst, waaronder Barbados, Panama en de Amerikaanse Maagdeneilanden. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam moet de EU haar criteria versterken en bovendien Europese belastingparadijzen aanpakken.

Slechts twee van de dertien landen buiten de EU die helemaal geen vennootschapsbelasting heffen staan op de lijst en maar een van de achttien met een belasting beneden 12,5 procent, stelt Oxfam in een nieuwe analyse van de lijst. De organisatie vindt dat ook EU-landen Nederland, Cyprus, Ierland, Luxemburg en Malta erop horen.



Kritiek

Ook het Europees Parlement heeft kritiek op de lijst. Vorige maand nam het een resolutie aan van Paul Tang (PvdA) om het "verwarrende en inefficiënte" systeem te herzien en aan te scherpen, met duidelijke criteria en harde maatregelen tegen belastingparadijzen.

De laatste aanpassing dateert van oktober met de toevoeging van de Caribische eilanden Anguilla en Barbados. De Kaaimaneilanden en Oman gingen er juist af omdat die hervormingen in hun belastingwetgeving hadden doorgevoerd, stelden de ministers toen.

De lijst werd in december 2017 voor het eerst opgesteld.



