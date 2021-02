Algerije beschuldigt Marokko van spionage en cyberaanvallen

Marokko zou "honderden trollen" hebben gerekruteerd om "online aanvallen" uit te voeren op buurland Algerije

Dat heeft de Algerijnse regeringswoordvoerder en communicatieminister Ammar Belhimer gezegd in een interview met het Algerijnse dagblad El Massa. Volgens de topambtenaar hebben Algerijnse inlichtingendiensten de locaties van de "Marokkaanse agenten" weten te achterhalen.

De minister van communicatie sprak ook kort over de "media-oorlog" die Algerije momenteel in eigen land voert tegen Marokko. Algerijnse staatsmedia heeft de afgelopen maanden bol gestaan van opmerkelijke nepnieuws-berichten over Marokko. Vooral na de recente ontwikkelingen in de Marokkaanse Sahara.

Volgens de Algerijnse politicus is de berichtgeving van de Algerijnse media accuraat en leidt deze tot ergernis bij de Marokkaanse autoriteiten.



De Algerijn benadrukte echter dat zijn land de betrekkingen met het Marokkaanse volk altijd als "broederlijk" heeft beschouwd. De ergernissen van de Algerijnse autoriteiten zouden vooral het gevolg zijn van het Sahara-beleid van het "Marokkaanse regime". Zijn land houdt daarom enkel de Marokkaanse autoriteiten verantwoordelijk voor de toenemende onrust tussen de twee landen.

De spanningen tussen de twee Noord-Afrikaanse buurlanden nam eind vorig jaar toe nadat Marokko een militaire operatie uitvoerde in de Marokkaanse-Mauritaanse grensstreek El Guerguerate. De Marokkaanse strijdkrachten (FAR) hebben een blokkade opgeheven op de enige route die de twee landen met elkaar verbindt. Gewapende Polisario-rebellen hadden de grensovergang wekenlang geblokkeerd.

Het door Algerije gesteunde Polisario-front kreeg na de strategische blokkade van de grensovergang niet de internationale steun waar ze op hoopten en tot grote ergernis van Algerije besloot de Amerikaanse regering een consulaat te openen in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

De Verenigde Staten erkennen daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

© MAROKKO.NL 2021