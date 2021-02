Findeq: Opnieuw protesten tegen grenssluiting Ceuta

Honderden demonstranten gingen vrijdag de straat op in Fnideq uit protest tegen de sluiting van de grenzen met de Spaanse enclave Ceuta

Een grote mensenmassa verzamelde zich vrijdagmiddag in het stadscentrum. De protestbeweging is al enkele maanden gaande. Voor velen was de grensovergang en de daaruit voortvloeiende smokkelactiviteiten een belangrijke inkomstenbron.

Vorige week vrijdag werden ook al demonstraties gehouden in de regio. De spanningen liepen daarbij dermate op dat ordediensten moesten ingrijpen en actievoerders moest arresteren. Justitie besloot maandag om vier arrestanten te vervolgen.

Op sociale netwerken word al een week lang opgeroepen tot protesten in Fnideq en in de naburige steden M'diq en Martil. De politie was ditmaal dan ook in grote getale aanwezig. Sinds vrijdagochtend stonden tien politiebusjes op het plein om de rust te bewaren. Lokale autoriteiten hebben daarbij de hulp ingeroepen van nabijgelegen gemeentes.



De autoriteiten vrezen dat het protest ook zal overwaaien naar Nador, waar de autoriteiten de grens met de Spaanse enclave Melilla hebben gesloten. Ook daar worden duizenden gezinnen getroffen door de sluiting van de grensovergang. Oproepen om te demonstreren worden onderdrukt door lokale autoriteiten.

De sluiting was een gevolg van de zwarte handel en de nadelige effecten daarvan op de economie in de regio. De Marokkaanse douane en belastingdienst meldde in februari 2019 dat bij de smokkelwaar een bedrag gemoeid is van tussen de zes en acht miljard DH. Radicale oplossingen waren nodig om de illegale handel te stoppen.



Volgens de Spaanse krant probeert El Espanol probeert Marokko daarom de informele handel tussen inwoners van Noord-Marokko en de Spaanse enclaves te "verdrinken". De Marokkaanse regering zou de coronacrisis gebruiken om de enclaves economisch te laten doodbloeden.

Rabat zet momenteel maximaal in op de komst van een nieuwe economische handelszone die de strijd aan moet gaan met de Spaanse enclaves. Een 90 hectare tellende handelszonde zal naar verwachting in de zomer van 2021 in Fnideq worden ingehuldigd. Ook in Nador wordt gewerkt aan een soortgelijk initiatief.

