Protest in Parijs over anti-moslim wetsvoorstel

Demonstranten kwamen zondag bijeen in Parijs om te demonstreren tegen een wetsvoorstel dat volgens hen discriminerend is jegens moslims.

De menigte verzamelde zich op het Trocadero-plein als protest tegen het handvest "de waarden van de republiek". Het handvest is één van manieren waarop Frankrijk de strijd aangaat tegen het "moslimextremisme", na de recente aanslagen in Parijs en Nice. Volgens de actievoerders zijn Franse moslims tot zondebok benoemd nu Frankrijk getuige is van sociale en economische onrust.

Het wetsvoorstel werd vorig jaar ingediend door de Franse president Emmanuel Macron om het zogenaamde "islamitische separatisme" te bestrijden. Het voorstel wordt bekritiseerd omdat het zich richt op de moslimgemeenschap en beperkingen oplegt aan bijna elk aspect van hun leven.

Hanane Loukili, een van de demonstranten, vertelde aan persbureau Anadolu dat ze zelf het slachtoffer is geweest van de toenemende anti-moslim retoriek van de Franse regering. Loukili runde voorheen een onderwijsinstelling die in november werd gesloten omdat deze volgens de autoriteiten niet zou voldoen aan de veiligheidsnormen. Met de sluiting van de school werd studenten het fundamentele recht op onderwijs ontnomen.



Het handvest voorziet in tussenkomst van de Franse staat in islamitische gebedshuizen en verenigingen en in de controle van financiën van Islamitische NGO's. Het wetsvoorstel beperkt ook de onderwijskeuzes van de moslimgemeenschap door te voorkomen dat gezinnen kinderen thuisonderwijs geven.

Ook verbiedt het wetsvoorstel patiënten om op basis van religieuze redenen een arts te kiezen.

