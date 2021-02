Palestina verwelkomt komst industriële zone in Westelijke Jordaanoever

De Palestijnse regering heeft het besluit van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om een bijdrage te leven aan de ​​industriezone in Jenin op de Westelijke Jordaanoever met open armen ontvangen

De Palestijnse minister van Economie Khaled Al-Osaily zei dat de Turkse steun $ 10 miljoen bedraagt ​​en bedoeld is voor de interne structuur van de industriële zone. "Er is een plan voor Turkse fabrieken om in de industriële zone te opereren", zei Al-Osaily tegen persbureau Anadolu.

Volgens de Palestijnse minister zal de industriële zone in twee fasen worden geïmplementeerd: de eerste wordt door Duitsland gefinancierd voor een bedrag van ongeveer € 24 miljoen. De investering omvat alle externe infrastructuur en zal naar verwachting medio 2021 voltooid zijn. De tweede fase richt zich op de interne infrastructuur en wordt door Turkije gefinancierd met een bijdrage van $ 10 miljoen.

Zaterdag publiceerde het Turkse staatsblad het besluit van Erdogan om de Unie van Kamers en Goederenbeurzen van Turkije (TOBB) toestemming te geven om een ​​industriezone in Jenin te vestigen. Al-Osaily bedankt de Turkse president, de regering en het volk voor hun "politieke standpunten" en voor het steunen van de Palestijnse economie.



Al-Osaily hoopt dat de aanwezigheid van Turkse fabrieken de Palestijnse export zal stimuleren en rekent op de creatie van zo'n 5.000 directe banen en 15.000 indirecte banen.

Het idee om een ​​vrije industriële zone in Jenin te vestigen dateert uit 1999. De geplande industriële zone strekt zich uit over 110 hectare en ligt op zo'n drie kilometer ten noorden van het stadscentrum van Jenin. De zone zal voedselfabrieken, textielfabrieken en fabrieken voor de auto-industrie huisvesten.

