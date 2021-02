marokko 13 feb 19:47

Bij een brand op de lokale markt in Belfaa in Chtouka Ait-Baha is vrijdag een dode gevallen.

De brand ontstond vrijdagavond nadat een aantal gasflessen ontploften. Hulpdiensten hadden niet lang nodig om de brand onder controle te krijgen. Gouverneur Jamal Khalouk bracht later op de avond een bezoek aan de markt. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart om de omstandigheden van de brand vast te stellen. © MAROKKO.NL 2021