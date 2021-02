Hoofd UNESCO in Marokko ontslagen wegens belediging werknemers

De UNESCO-directrice en Marokko-vertegenwoordiger Golda El-Khoury is ontslagen wegens het beledigen van werknemers

De Libanese El-Khoury zou ongepaste opmerkingen hebben gemaakt over een aantal leden van haar team in Rabat

Vier werknemers hadden in juli vorig jaar een klacht ingediend en El-Houry beticht van het creëren van een "agressieve werkomgeving". Naar verluidt heeft ze teamleden uitgemaakt voor "mislukking" en "ongeschoold".

Ook zou ze het Marokkaanse UNESCO-kantoor hebben vergeleken met een "dierentuin". De opmerkingen zorgen voor veel ophef op het kantoor onder zowel Marokkaanse als internationale werknemers, die daarop opriepen tot haar ontslag.



El-Khoury heeft gedurende haar 20-jarige loopbaan veel ervaring in haar werkterrein opgebouwd en de leiding gehad over talloze sociale initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling

Voordat ze in 2018 aan haar functie begon als hoofd van het Rabat-kantoor, was ze hoofd van de afdeling Sociale Wetenschappen op het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs. Daarvoor was ze regionale adviseur voor jongeren van UNICEF voor de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika).

El-Khoury zal worden opgevolgd door de Oostenrijker Alexander Schischilk. Hij heeft veel ervaring opgebouwd bij het organiseren van talloze programma's over kunst, cultuur en mensenrechten.

© MAROKKO.NL 2021