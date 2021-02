Marokko verlengt landelijke avondklok met twee weken

De lockdown en avondklok die sinds 23 december in Marokko gelden worden met twee weken verlengd.

Dat heeft de regering vandaag bekend gemaakt. De maatregelen tegen het coronavirus golden aanvankelijk voor een periode van drie weken en zouden na de recente verlenging vandaag worden beëindigd.

De landelijke lockdown omvat een avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook moeten alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten.

De beslissing werd genomen op basis van de aanbevelingen van de coronacommissie en is in overeenstemming met de coronamaatregelen die andere landen hebben genomen om de uitbraak van nieuwe varianten van het coronavirus te beteugelen.



De verlenging gebeurt ondanks het lage aantal coronabesmettingen die zorgautoriteiten in de afgelopen weken hebben geregistreerd. In de afgelopen 24 uur heeft Marokko 121 'slechts' nieuwe coronagevallen gemeld waarmee het totaal aantal besmettingen is opgelopen tot 478.595.

Het aantal coronadoden steeg vandaag met 14. In totaal zijn in Marokko 8.491 patiënten gestorven aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De landelijke vaccinatiecampagne die eind januari van start ging heeft tot dusver geresulteerd in 1.707.091 inentingen.

