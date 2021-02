Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer.

Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht "zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak". De overheid en het adviserende Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al een tijdje na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd was voor een spoeddebat in de Tweede Kamer "maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was".

De rechtbank twijfelt ook aan het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak "grote vraagtekens" bij te zetten. "Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest."



Beperkingen

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok "een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer". Bovendien beperkt de regel "onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging".

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

