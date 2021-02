Turkse hoofdaanklager kondigt onderzoek tegen Wilders aan

De Turkse hoofdaanklager in Ankara start een onderzoek naar PVV-leider Geert Wilders. Dat heeft te maken met een Twitterbericht van de Nederlandse politicus

Dat bericht het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het zou gaan om een tweet met een foto die op 15 februari is geplaatst. Wilders deelde toen een illustratie van president Erdogan met de mededeling "terrorist".

Op de achtergrond was zowel de vlag van Turkije als die van terreurgroep Daesh te zien. Die afbeelding is duizenden keren gedeeld. Wilders noemde de Turkse president in een ander bericht een "levensgevaarlijke islamist die aanzet tot haat en terreur ook hier in Nederland."

Erdogan deed vorig jaar nog aangifte tegen Wilders wegens belediging. Ook daar blikte de PVV-leider deze week op terug. "Erdogan heeft zelfs aangifte tegen me gedaan in Turkije en wil me daar achter de tralies. Het wordt tijd dat Rutte lef toont en de terrorist Erdogan aanpakt, zijn invloed in NL stopt, Turkije uit de NAVO zet en de Turkse ambassadeur uitwijst!"



NCTV

De communicatiechef van Erdogan reageerde maandag nog schouderophalend op de berichten van Wilders. "Geen enkel woord dat Geert Wilders en zijn vrolijke groep neo-nazi's heeft uitgesproken heeft ooit tot iets geleid", schreef Fahrettin Altun op Twitter.

Altun reageerde ook op de uitgelekte analyse waarin antiterrorismecoördinator NCTV zorgen uit over de islamistische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De communicatiechef noemde dat "inaccuraat en vooringenomen" en zei dat het rapport zorgwekkender is dan "de dorpsgek". Hij stelde ook dat Turkije en de Turkse gemeenschap in Europa altijd een bolwerk zijn geweest tegen extremisme.



Strafbaar

De woordvoerder van de president, Ibrahim Kalin, deelde maandagavond op Twitter een foto van Wilders die met een pen tegen zijn neus drukt. "Imbeciel", schreef hij.

Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaren onder Erdogan ingediend. Volgens Turkse media was 2019 een recordjaar met 36.000 strafrechtelijke onderzoeken naar vermeende beledigingen van het staatshoofd.

De maximale straf wegens dit delict is vier jaar cel.

