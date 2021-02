CBR: Aantal in te halen examens loopt op tot ruim 600.000

Vanwege de coronamaatregelen is het aantal uitgestelde theorie- en praktijkexamens bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) opgelopen tot meer dan 600.000.

Dat staat in een brief die verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Jaarlijks neemt het bureau in totaal 1,5 miljoen van zulke testen af.

Zonder aanvullende maatregelen zal het jaren duren voor de situatie weer zoals normaal is, schrijft de minister in haar brief. Het CBR was sinds het begin van de tweede lockdown in december 2020 al bezig met maatregelen om de eerder opgelopen achterstand in te halen.

Inmiddels zijn die niet meer voldoende. Begin maart komt het CBR daarom met een voorstel voor nieuwe maatregelen, dat met het ministerie zal worden besproken.

Algemeen directeur Alexander Pechtold van het CBR geeft later op de dag een toelichting over de cijfers en hoe de organisatie de achterstand gaat aanpakken.

