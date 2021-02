Supermarkten willen langer open nu avondklok wegvalt

Supermarkten willen langer openblijven nu de avondklok wegvalt. Daarover overleggen ze momenteel met het kabinet, laat supermarktkoepel CBL weten.

Volgens een woordvoerster vond de branche het de afgelopen weken ook al vervelend dat de winkels eerder dicht moesten, omdat het daardoor overdag drukker werd in de supers. Maar toen had iedereen zich te houden aan de avondklok.

Het CBL hoopt later op dinsdag meer duidelijkheid te kunnen geven over wat de uitspraak van de rechter over de avondklok betekent voor supermarkten. Als de supers echt langer open kunnen blijven, zullen ze in de latere uren natuurlijk ook weer winkelpersoneel nodig hebben, benadrukt de zegsvrouw.

Schadeclaim

De kortgedingrechter in Den Haag oordeelde dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, omdat bij de instelling ervan niet de juiste procedure is gevolgd. Ook twijfelde de rechter aan het nut van de avondklok.



Of supermarkten naar aanleiding van deze uitspraak ook schade willen gaan claimen bij de overheid, is nog niet duidelijk. Volgens het CBL zal het eerste overleg met het kabinet vooral gericht zijn op de openingstijden van de winkels en niet over eventuele schade gaan.

Door de avondklok moesten de meeste Albert Heijn-filialen de afgelopen weken eerder dicht dan normaal. De grootste supermarktketen van het land hanteerde namelijk ruime openingstijden voor veel vestigingen, vaak tot 22.00 uur 's avonds.

Bij de avondklok moesten de deuren uiterlijk om 20.45 uur dicht zijn, een kwartier voordat de avondklok echt inging. De bevoorrading van winkels mocht 's nachts wel gewoon doorgaan.

