Kabinet komt toch met spoedwet voor avondklok

Het kabinet komt toch met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen.

Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus in een reactie op de uitspraak van de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven.

Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus "ten overvloede" zijn, volgens Grapperhaus.

De bewindsman benadrukt dat de avondklok, vastgelegd in een speciale wet, juist "met de grootste urgentie en spoed" is ingevoerd. De invoering had nu eenmaal wat tijd nodig, bijvoorbeeld om zogenoemde werkgeversverklaringen te regelen, zegt Grapperhaus. "Dit was ook echt een maatregel die een aparte besluitvorming vereist en die regels hebben we volledig gevolgd", zegt de minister. Hij zegt dat de Kamer de dagen tussen de aankondiging en de invoering heeft aangegrepen om over de avondklok te debatteren.



Tijdens de persconferentie in januari, waarin de avondklok voor het eerst werd aangekondigd, zei premier Mark Rutte evenwel dat hij eerst met de Kamer in overleg ging. "Als er dan voldoende steun is, dan pas zullen wij een definitief besluit nemen", zei hij toen. De Kamer dwong onder meer af dat de avondklok een half uur later inging dan het kabinet eerst had bedacht.

De spoedwet komt er wat Grapperhaus betreft zo snel mogelijk. De Eerste en Tweede Kamer zijn daarbij aan zet. Het kabinet heeft ook meteen spoedadvies gevraagd aan de Raad van State.

© ANP 2021