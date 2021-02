RIVM: zorgelijke mutatie van Britse variant duikt in Nederland op

algemeen 16 feb 15:25

De Britse variant van het coronavirus is zich opnieuw gaan muteren. Die "zorgelijke" verandering is nu voor het eerst in Nederland vastgesteld.

Het gaat om iemand die in de provincie Utrecht positief is getest. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De mutatie kan ervoor zorgen dat de bestaande coronavaccins minder goed werken tegen het virus. Ook de afweer van mensen die genezen zijn werkt misschien minder goed tegen de nieuwe versie. Dezelfde verandering is eerder gezien bij de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. In Groot-Brittannië is de mutatie bij zeker 23 mensen vastgesteld.

De mutatie heeft de wetenschappelijke naam E484K gekregen. De verandering zit in de uitsteeksels van het coronavirus. Dankzij de mutatie kunnen die 'spikes' zich beter vasthechten aan een lichaamscel. Zo wordt het virus nog beter in het binnendringen van het lichaam. De 'oude' Britse variant is tot nu toe bij 411 mensen in Nederland vastgesteld. Verder hebben zeker 54 mensen in Nederland de Zuid-Afrikaanse variant opgelopen. De twee Braziliaanse varianten, P1 en P2, zijn tot nu toe bij dertien mensen ontdekt. © ANP 2021