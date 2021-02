Tweede levering Chinees vaccin aangekomen in Marokko

De tweede levering van het door Marokko bestelde coronavaccin van het Chinese Sinopharm is dinsdagochtend aangekomen in Casablanca.

Het gaat om 500.000 doses. De zending werd na aankomst op het vliegveld overgebracht naar koelingseenheden in de wijk Moulay Rachid in Casablanca.

Tot dusver heeft Marokko een miljoen doses ontvangen van het Chinese middel en zes miljoen doses van het Covishield-vaccin (AstraZeneca). Met de zeven miljoen doses kan het Noord-Afrikaanse land 3,5 miljoen mensen vaccineren. Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van de twee verschillende vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm.

De landelijke vaccinatiecampagne in Marokko is eind januari begonnen en heeft inmiddels geresulteerde in ruim 1.7 miljoen inentingen. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren, dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



De koning heeft vrijdag tijdens het voorzitten van de ministerraad aangedrongen op het belang van het opvoeren van de vaccinatiegraad om tijdig de vaccinatiedoelstelling te bereiken. Het vaccinatietempo werd opgevoerd van gemiddeld 80.000 per dag naar ruim 320.000 op maandag.

In de huidige fase van de landelijke vaccinatiecampagne komen mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen als eerste aan de beurt. Sinds vrijdag krijgen ook 65-plussers de coronaprik toegediend.



Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

