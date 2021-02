Iran ontkent betrokkenheid bij aanval op vliegveld in Noord-Irak

Iran ontkent dat het iets te maken heeft met de beschieting van een vliegveld in het noorden van buurland Irak.

Daar vielen een dode en raakten meerdere mensen gewond. Nederlandse militairen in het gebied bleven ongedeerd.

De internationale luchthaven in Erbil wordt onder meer beveiligd door troepen uit Nederland. Die maken deel uit van de internationale coalitie tegen terreurgroep Daesh. Het vliegveld is ruim een jaar geleden al eens beschoten. Iraanse troepen vuurden destijds raketten af nadat de VS de prominente generaal Soleimani hadden gedood in Bagdad.

De recente aanval wordt opgeëist door een relatief onbekende organisatie die zich Awliyaa al-Dam noemt. Iran heeft volgens waarnemers nauwe banden met sommige milities in het buurland, maar zegt niets te maken te hebben met de gebeurtenissen van maandagavond. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde "verdachte pogingen om de aanval aan Iran toe te schrijven".



Kritiek

Bij de aanval zou een twaalftal raketten zijn afgevuurd. Die waren mogelijk gericht tegen het deel van de luchthaven in het Koerdische Erbil waar internationale troepen zijn gelegerd. Sommige raketten raakten het vliegveld, maar andere projectielen vielen op woonwijken. Daardoor raakten minstens vijf burgers gewond.

Het dodelijke geweld leidde tot internationale kritiek. De Nederlandse VN-gezant Jeanine Hennis-Plasschaert schreef op Twitter dat dergelijke "roekeloze daden" de stabiliteit in Irak in gevaar kunnen brengen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei zeer verontwaardigd te zijn.

