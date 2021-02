Frans parlement akkoord met bestrijding 'ziekte' radicale islam

Een ruime meerderheid van het Franse parlement is akkoord met een stevigere aanpak van de radicale islam, die door de minister van Binnenlandse Zaken een ziekte wordt genoemd.

Ondanks kritiek van links en rechts, en na lang debatteren, stemden de meeste afgevaardigden voor het wetsvoorstel van de Franse regering.

Volgens Parijs tasten de extreme moslimgemeenschappen de eenheid van het land aan. President Macron zette vaart achter de maatregelen na de jongste reeks terreuraanslagen, waaronder de onthoofding van leraar Samuel Paty door een extremist. De regering wil een brede aanpak. Zo moeten er strengere regels komen voor religieus onderwijs en veelwijverij.

De regering spreekt over de wet tegen separatisme, omdat radicale moslims gemeenschappen creëren die losstaan ​​van de "onwankelbare seculiere identiteit" van Frankrijk. "Ons land is ziek van separatisme, vooral van het islamisme dat onze nationale eenheid beschadigt", verdedigde de omstreden minister Darmanin van Binnenlandse Zaken het wetsvoorstel in het parlement. "We moeten het medicijn vinden", voegde hij eraan toe. Volgens de bewindsman bestrijdt de wet geen religies, maar de pogingen van extremisten het land over te nemen.



Linkse politici vinden dat de wet moslims stigmatiseert. Voor rechts gaan de plannen niet ver genoeg. De voorstellen zouden kwesties als radicalisering in de gevangenis en migratie negeren.

De extreemrechtse leider Marine Le Pen, die geldt als de belangrijkste rivaal van Macron bij de verkiezingen volgend jaar, kwam al met eigen oplossingen zoals een hoofddoekverbod op alle openbare plaatsen.

