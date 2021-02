Tanger-drama: naaiatelier was legaal en werd regelmatig bezocht door arbeidsinspectie

De ondergrondse naaiatelier waar vorige week 28 mensen om het leven kwamen was een officieel bedrijf en werd regelmatig geïnspecteerd door het Ministerie van Arbeid.

Volgens gegevens van de Marokkaanse Kamer van Koophandel (KvK) begon de naaiatelier in 2017 met haar activiteiten. Ook deed de onderneming aangifte bij de Belastingdienst en het sociale zekerheidsfonds CNSS, meldt Mustafa Benabd Al-Ghafour (voorzitter van de KvK-regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima) tijdens een online bijeenkomst zondag.

Tanger werd vorige week maandag opgeschrikt door het nieuws dat minstens 29 medewerkers van een naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan. De "clandestiene" naaiatelier was naar verluidt al meer dan 20 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.

Lokale televisiezender Cap 24 TV organiseerde zondag een webinar met als doel de omstandigheden, maar ook vooral de verantwoordelijken van het tragische ongeval vast te stellen. Het online evenement werd bijgewoond door verschillende partijen, waaronder ambtenaren van de de prefectuur Tanger-Assilah, de KvK, brancheverenigingen en vakbonden. De broer van de eigenaar van de naaiatelier zou het event bijwonen maar was verhinderd.



"De baas betaalt belastingen en geeft zijn werknemers aan bij de CNSS", zei Al-Ghafour, zonder uit te leggen of zijn verklaring betrekking heeft op alle werknemers van het bedrijf. In eerdere nieuwsberichten werd gemeld dat de werkgever slechts een deel van zijn medewerkers heeft aangegeven.

Het handelsregister geeft aan dat de naaiatelier in februari 2017 startte, "niet 20 jaar geleden, zoals door sommige mensen werd gesuggereerd", zei Al-Ghafour. Wel zou de villa de afgelopen 20 jaar meerdere bedrijven hebben gehuisvest.



Volgens Hassan Belkhidar, vice-president van de prefectuur Tanger-Assilah, is de naaiatelier al "meerdere keren" gecontroleerd door de arbeidsinspectie. Lokale autoriteiten waren dus op de hoogte van het bestaan ​​van deze werkruimte die in de praktijk "geen enkele veiligheidsmaatregel" in acht nam. Ook had de ondernemer geen vergunning om het pand te exploiteren.

Vakbondsman Bilal Akouh gelooft dat het incident een "collectieve verantwoordelijkheid" is. Hij wees naar de regionale autoriteiten die wisten van het bestaan van de naaiatelier, waterbedrijf Amendis dat verantwoordelijk is voor het beheer van waterdiensten en riolering maar ook naar de falende arbeidsinspectie van het Ministerie van Arbeid.



Ook zouden gealarmeerde hulpdiensten te laat hebben gereageerd en eenmaal aangekomen op de plek des onheils hadden hulpverleners niet de juiste uitrusting.

Het politieonderzoek is nog in volle gang. De politie heeft maandag de eigenaar van de naaiatelier verhoord nadat hij de medische kliniek mocht verlaten waar hij een week verbleef.

