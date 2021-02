Duitse minister: Britse coronavariant bezig aan opmars

buitenland 17 feb 12:49

De Britse coronavirusvariant is in Duitsland bezig aan een opmars. Minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei dat de gemuteerde versie van het virus goed is voor 22 procent van de vastgestelde besmettingen in zijn land.

Het ging zo'n twee weken geleden nog om ongeveer 6 procent, berichten Duitse media. In Duitsland en andere landen wordt de verspreiding van nieuwe varianten met bezorgdheid gevolgd. De Britse variant B117 wordt gezien als extra besmettelijk. Duitsland verlengde deze week het inreisverbod uit landen waar veel besmettingen met coronamutaties zijn. De maatregel geldt nu tot 3 maart. De Britse variant is ondertussen opnieuw gaan muteren. Die verandering is onlangs voor het eerst in Nederland opgedoken, stelde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag vast. De mutatie kan ervoor zorgen dat de bestaande coronavaccins minder goed werken tegen het virus. Ook de afweer van mensen die genezen zijn werkt misschien minder goed tegen de nieuwe versie. © ANP 2021