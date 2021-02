Voorwaardelijke celstraffen voor demonstranten Fnideq

De rechtbank in Tetouan heeft vier jongemannen veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van zes maanden wegens het houden van een "ongeoorloofde sit-in".

Het viertal werd gearresteerd tijdens een demonstratie tegen de economische crisis in de regio Mdiq-Fnideq. Ze werden beschuldigd van "deelname aan een niet-geautoriseerde bijeenkomst", "stenen gooien naar openbare troepen" en "schending van de bepalingen van de sanitaire noodtoestand".

Yassine Razine, Reda Al-Aafiqi, Noureddine Al-Hichu en Mohamed Makdar zijn opgelucht weer op vrije voeten te zijn maar hekelen de voorwaardelijke celstraf. De advocaat had om vrijspraak gevraagd.

Op Boulevard Mohammed V kwamen vrijdag 6 februari honderden mensen bijeen om te protesteren tegen de sluiting van de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Voor velen was de grensovergang een belangrijke inkomstenbron.



Getroffenen hebben de autoriteiten eerder al meermaals gewezen op de precaire omstandigheden waarin ze moeten leven. Na maandenlang wachten op een reactie van de regering ontaardde de situatie in botsingen tussen demonstranten en de politie.

"Tijdens deze interventie gooiden enkele demonstranten stenen naar de politie, waarbij zes agenten gewond raakten en voor behandeling naar het ziekenhuis moesten worden gebracht", meldde een woordvoerder van de gemeente M'diq-Fnideq.



Een week na het protest kwamen afgelopen vrijdag weer honderden mensen bijeen in het stadscentrum van Fnideq. Op sociale netwerken werd al een week lang opgeroepen tot nieuwe protesten in Fnideq en in naburige steden M'diq en Martil. De politie was in grote getale aanwezig. Sinds vrijdagochtend stonden politiebusjes op het plein om de rust te bewaren.

De autoriteiten vrezen dat het protest ook zal overwaaien naar Nador, waar de autoriteiten de grens met de Spaanse enclave Melilla hebben gesloten. Ook daar worden duizenden gezinnen getroffen door de sluiting van de grensovergang.

Oproepen om te demonstreren worden onderdrukt door lokale autoriteiten.

