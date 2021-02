Spoedwet voor avondklok naar de Tweede Kamer gestuurd

Het kabinet heeft de spoedwet waarmee de avondklok moet worden geregeld naar de Tweede Kamer gestuurd.

Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdag weten. De verwachting is dat Kamerleden dan woensdag nog schriftelijk vragen stellen over het wetsvoorstel, waarna er donderdag over gedebatteerd kan worden.

De Kamer moet voor het debat terugkomen van het reces. Daarna zal de spoedwet vermoedelijk vrijdag nog in de Eerste Kamer worden behandeld.

Het kabinet kondigde de wet dinsdag aan nadat de rechtbank in Den Haag had geoordeeld dat de huidige juridische onderbouwing van de avondklok onvoldoende was. De Raad van State is vervolgens om spoedadvies gevraagd. Dat kwam woensdagochtend.



Vrijdag dient het hoger beroep tegen het vonnis waarmee een streep door de avondklok werd gezet. De avondklok blijft intussen wel van kracht. Dat bepaalde het gerechtshof dinsdag nog. De zaak tegen de avondklok is aangespannen door actiegroep Viruswaarheid.

De huidige lockdown duurt tot en met 2 maart. Volgende week dinsdag beslist het kabinet of de avondklok tot die datum van kracht blijft of eerder wordt opgeheven. De avondklok werd op 23 januari ingevoerd.

