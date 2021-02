Tanger-drama: Naaiatelier voerde opdrachten uit voor Zara en Marokkaanse zorgministerie

De onderneming heeft tijdens de uitbraak van het coronavirus in april mondkapjes geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid.

Ruim een week is verstreken sinds de tragedie in de naaiatelier waar vorige week maandag 29 mensen om het leven kwamen toen de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan. De 33-jarige eigenaar van de werkplaats overleefde het drama en bracht een week door in een privékliniek waar hij na opname een beroerte leed.

Nauwelijks ontslagen uit de kliniek werd hij maandag gehoord door de gerechtelijke politie. Hij zal vandaag verschijnen voor de procureur-generaal bij het gerechtshof in Tanger. De meeste nabestaanden van de slachtoffers die omkwamen in de ondergrondse naaiatelier in Tanger hebben echter aangegeven geen aangifte te doen tegen de eigenaar.

De legaliteit van de naaiatelier is een veelbesproken onderwerp. De "clandestiene" werkplaats die opereerde vanuit een ondergrondse parkeergarage stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betaalde belasting, gaf werknemers aan bij het sociale zekerheidsfonds CNSS en werd bovendien regelmatig bezocht door de arbeidsinspectie.



De werkplaats was gehuisvest in een villa aan een drukke verkeersader op de weg die naar Rabat leidt. Alle stadsambtenaren volgen deze route en de werkplaats is bij iedereen bekend, aldus een medewerker die het drama overleefde.

De villa zou enkele jaren geleden zijn gekocht door de huidige eigenaar. Ook de vorige eigenaar verhuurde de ondergrondse ruimte voorheen aan een kleinschalig textielfabriek.



Opdrachtgevers

De onderneming heeft tijdens de uitbraak van het coronavirus in april zelfs mondkapjes geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Het staat dus buiten kijf dat de autoriteiten op de hoogte waren van het bestaan van de naaiatelier.

De overlevende beweert ook dat het bedrijf samenwerkte met "zeer bekende merken zoals Zara" van het Spaanse Inditex. Ondanks het verbod voor de grote textielbedrijven om zaken te doen met de kleine clandestiene naaiateliers wordt het werk toch vaak uitbesteed aan de informele sector.



Verantwoordelijk

Tijdens een virtuele bijeenkomst die zondag werd georganiseerd door de lokale nieuwszender Cap 24 TV zei vakbondsman Bilal Akouh dat het incident een "collectieve verantwoordelijkheid" betreft. Hij wees naar de regionale autoriteiten die wisten van het bestaan van de naaiatelier, waterbedrijf Amendis dat verantwoordelijk is voor het beheer van waterdiensten en riolering maar ook naar de falende arbeidsinspectie van het Ministerie van Arbeid.

Ook zouden gealarmeerde hulpdiensten te laat hebben gereageerd en eenmaal aangekomen op de plek des onheils hadden hulpverleners niet de juiste uitrusting.



Tijdens de laatste ministerraad vorige week informeerde koning Mohammed VI naar de voortgang van het onderzoek bij binnenlandminister Abdelouafi Laftit en drong aan om dringende maatregelen te nemen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

De noodzaak is groot want volgens een rapport uit 2018 van het Marokkaanse ondernemersverbond (CGEM) vertegenwoordigt de informele sector in Marokko 20% van het bruto nationaal product (BNP).

Minstens 2,4 miljoen Marokkanen werken onder erbarmelijke omstandigheden, zonder sociale zekerheid, ziektekostenverzekering, pensioenregeling of enige wettelijke bescherming.

