Casablanca: Gloednieuwe stadsbussen geteisterd door vandalen, meerdere arrestaties

De nieuwe stadsbussen die de afgelopen dagen in Casablanca in gebruik zijn genomen zijn nu al het mikpunt van vandalen

De economische hoofdstad neemt deze maand 450 nieuwe stadsbussen in gebruik. In totaal zullen vanaf september 2021 zo'n 700 nieuwe stadsbussen zijn ingezet om de huidige vloot te vernieuwen.

Niet iedereen lijkt blij te zijn met de vernieuwde vloot van het vervoersbedrijf; meer dan negen bussen zijn de afgelopen dagen vernield. Met behulp van beelden van beveiligingscamera's in de nieuwe stadsbussen heeft de politie de meeste verdachten kunnen aanhouden.

Volgens de nationale veiligheidsdienst DGSN is afgelopen zaterdag een 25-jarige man opgepakt. Het weekend daarvoor werden twee minderjarigen van 16 en 17 jaar ingerekend. Het aantal arrestanten loopt nog op. Het motief van de vandalen is onduidelijk.



Hetzelfde fenomeen deed zich in 2019 voor toen in hoofdstad Rabat nieuwe stadsbussen in gebruik werden genomen. Vanaf de eerste dagen dat de nieuwe bussen in omloop kwamen waren er gevallen van vandalisme. Een van deze daders werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Een bijzonder zware straf die bedoeld was om onruststokers af te schrikken.

Taxi's

Taxichauffeurs in Casablanca zien de komst van de nieuwe bussen met lede ogen aan. De beroepschauffeurs vrezen de concurrentie van de autobussen die het op veel vlakken winnen van de taxivoertuigen.



De bussen zijn ruimer, comfortabeler en bovendien voorzien van airconditioning en WIFI. Een rit met de stadsbus kost maximaal 8 DH, tegenover de 20 of 30 DH voor een enkele reis met de grote taxi.

Ook het voornemen van het gemeentebestuur om de bussen tot diep in de nacht te laten rijden is niet goed gevallen bij de taxichauffeurs. Op sociale netwerken roepen de chauffeurs stadsgenoten op om de stadsbussen te boycotten en de middenstand te ondersteunen. Vaak wordt uit protest de doorgang van stadsbussen geblokkeerd door opgefokte taxichauffeurs. In Rabat gebeurde in 2019 hetzelfde.



De taxichauffeurs kunnen echter steeds minder rekenen op begrip van Casablancezen. De meeste klanten zijn bij met de komst van de nieuwe stadsbussen en zien het gedrag van de chauffeurs als een poging klanten te beroven van hun keuzevrijheid.

De taxivoertuigen worden daarnaast ook gezien als meer vervuilend en minder veilig, vooral in de huidige gezondheidscrisis kiest men liever voor een nieuwe, schone en ruime stadsbus.

