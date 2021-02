Istanbul: Syriër filmt moord op Marokkaanse vriendin (video)

Een Britse man van Syrische komaf heeft zondag in het Turkse Istanbul zijn Marokkaanse vriendin met messteken om het leven gebracht.

Dat melden lokale media maandag. Na de gruweldaad heeft de man het levenloze lichaam van zijn slachtoffer gefilmd en de beelden doorgestuurd naar zijn vrienden.

Het incident gebeurde zondagavond in een appartement in de wijk Fatih in Istanbul, waar het stel samenwoonde. Een ruzie over een bericht op de mobiele telefoon van de jongevrouw zou de reden zijn voor de moord. Het koppel vierde naar verluidt samen Valentijnsdag toen de vrouw het bericht ontving.

De man maakte een 70-seconden durende video waarin hij het bebloede lichaam van zijn vriendin Samira uitvoerig in beeld bracht. In de video zegt hij de moord te hebben begaan omdat zijn vriendin hem zou hebben "verraden".



Een vriend van de verdachte heeft na het ontvangen van de beelden de politie ingeschakeld. Kort daarna werd de man ingerekend.

Het stel zou slechts enkele weken geleden een relatie zijn aangegaan en sinds twee weken samenwonen.

