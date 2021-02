Marokko: Autoriteiten ontkennen overlijden na ontvangst vaccin

Sinds de start van de landelijke vaccinatiecampagne circuleren op sociale netwerken geruchten over gevaccineerden die zouden zijn overleden na ontvangst van het coronavaccin

Vooral geruchten over drie overleden senioren vinden gretig aftrek. De drie zijn afkomstig uit verschillende regio's in Marokko en zouden onlangs zijn ingeënt met het coronavaccin.

Lokale autoriteiten van de regio Fez-Meknes, waar twee van de drie vermeende overledenen woonachtig zijn, hebben de beweringen ontkend en verklaard dat de twee "in goede gezondheid" verkeren. In de verklaring wordt men opgeroepen te stoppen met het verspreiden van nepnieuws. De geruchten zouden afbreuk doen aan de inspanningen in de strijd tegen de pandemie.

Ook de autoriteiten in de regio Beni-Mellal Khenifra hebben de verhalen afgedaan als nepnieuws. In een korte verklaring zei het gezondheidsdirectoraat dat het vaccin niet de oorzaak was van het overlijden van de man. "De man was niet eens ingeënt", aldus de verklaring.



De bezorgdheid over de veiligheid van het coronavaccin nam toe naarmate de startdatum van de landelijke vaccinatiecampagne naderde. De regering probeert met voorlichtingscampagnes burgers gerust te stellen en verzekerd dat de zorgautoriteiten hebben gekozen voor veilige en efficiënte vaccins die voldoen aan internationale normen.

Marokko startte eind januari met de landelijke vaccinatiecampagne en werd het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus. Het land gebruikt het vaccin van het Brits-Zweedse AstraZeneca en het vaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm.



De Marokkaanse koning Mohammed VI gaf de aftrap voor het vaccinatieprogramma en ontving het middel van Sinopharm in een poging burgers gerust te stellen over de betrouwbaarheid van het middel. Onder de Marokkaanse bevolking heerste het idee dat het vaccin van Oxford/AstraZeneca veiliger zou zijn dan het middel uit China omdat ook in Europa de keus is gevallen op onder meer het iets duurdere Oxford-vaccin.

Marokko heeft tot dusver zeven miljoen vaccins ontvangen. Het land heeft in totaal 65 miljoen doses van de twee verschillende vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm.

Sinds de start van de campagne hebben meer dan twee miljoen mensen de eerste coronaprik ontvangen.

