Tanger-drama: eigenaar naaiatelier in voorarrest gedurende onderzoek

Adil Boullaili, de eigenaar van de naaiatelier in Tanger waar vorige week maandag 29 mensen om het leven kwamen is door de politie gearresteerd.

Dat meldt de openbare aanklager woensdag in een persbericht. Boullaili wordt verdacht van onopzettelijke doodslag en meerdere schendingen van de arbeidswet. Hij zal gedurende het onderzoek in voorarrest blijven.

Tanger werd vorige week maandag opgeschrikt door het nieuws dat minstens 29 medewerkers van een naaiatelier werden geëlektrocuteerd nadat de ondergrondse ruimte waarin zij werkten onder water kwam te staan. De "clandestiene" naaiatelier was naar verluidt al meer dan 20 jaar gehuisvest in een ondergrondse garage, gelegen onder een woonvilla in Hay Alinas, nabij El Mers.

Boullaili werd maandag door de politie verhoord nadat hij de medische kliniek mocht verlaten waar hij een week verbleef. Hij verscheen vandaag voor de procureur-generaal bij het gerechtshof in Tanger.



Inmiddels is gebleken dat de autoriteiten op de hoogte waren van het bestaan van de naaiatelier. De onderneming, die opereerde vanuit een ondergrondse parkeergarage, stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betaalde belasting, gaf werknemers aan bij het sociale zekerheidsfonds CNSS en werd bovendien regelmatig bezocht door de arbeidsinspectie.

De onderneming heeft tijdens de uitbraak van het coronavirus in april zelfs mondkapjes geproduceerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid.

