Marokko: sinds 2002 meer dan 200 terreurcellen ontmanteld en 500 aanslagen verijdeld

Sinds 2002 heeft Marokko 209 terreurcellen ontmanteld, zo'n 500 aanslagen verijdeld en meer dan 3.500 terreurverdachten opgepakt.

Dat heeft Mohamed Nifaoui, voorzitter van de antiterreur-afdeling van het Centraal Bureau voor Gerechtelijk Onderzoek (BCIJ), bekend gemaakt tijdens een internationale conferentie in Rabat over de bestrijding van extremisme.

Volgens Nifaoui is Marokko sinds 2003 intensief betrokken bij de bestrijding van terreur door te vertrouwen op een proactief beleid, parallel ondersteund door wetgeving die resulteerde in de ontmanteling en veroordeling van verschillende terreurcellen.

De proactieve Marokkaanse aanpak is volgens de BCIJ-voorman gebaseerd op de verscherpte toezicht op grensstreken en de preventieve, anticiperende en alomvattende aanpak door radicalisering in een vroeg stadium in de kiem te smoren.



Religie

Ook noemde de inlichtingenambtenaar de procedures voor de ontwikkeling en herziening van het toezicht op het religieuze veld alsook de strikte controle op het misbruiken van religie door kwaadwillende groepen en individuen.

De concretisering van de bijzondere rol die de Marokkaanse Hoge Raad van Ulema hierin speelt is cruciaal; de totstandkoming van fatwa's is een specialiteit die exclusief is voorbehouden voor de Raad.



De oprichting van het Mohammed VI Instituut voor de Opleiding van Imams Mourchidine en Mourchidat alsook het Instituut Mohammed VI van de Afrikaanse Ulemas geeft de overheid meer controle over de toon in Marokkaanse gebedshuizen. Het opleidingsinstituut heeft sinds 2015 meer dan 1.500 nationale en buitenlandse imams opgeleid.

Sahel en Polisario

Toch waarschuwt Nifaoui voor het blijvende gevaar van terroristische organisaties die voortdurend pogen te profiteren van kwetsbare veiligheidssituaties. In het bijzonder werd verwezen naar de Sahel-regio. De situatie in het gebied is afgelopen jaar verslechterd met toenemende activiteit van terreurorganisaties Al-Qaeda en Daesh in de regio. Het "Daesh van de grote Sahara" wordt geleidt door Adnane Abo Lwalid. De in Laâyoune geboren Daesh-voorman is tevens lid van het Polsario Front.



"Deze terroristische organisatie voerde van 2016 tot begin 2020 verschillende terroristische operaties uit, gericht op militaire locaties en patrouilles bestaande uit lokale en internationale soldaten uit Niger, Burkina Faso en Mali. De aanslagen resulteerden in de vernietiging van verschillende strategische locaties en hadden veel doden en gewonden tot gevolg", zei Nifaoui.

Europese, Arabische en West-Afrikaanse coalitie

Als reactie op het toenemende geweld besloten een aantal Europese landen, onder leiding van Frankrijk, om de strijd in de Sahel op te voeren. Een meer uitgebreide politieke samenwerking en een verhoogde inzet van elitetroepen moesten een impuls geven aan de moeizame militaire missie tegen gewapende extremisten in het gebied ten zuiden van de Marokkaanse Sahara.



De vernieuwde coalitie houdt in dat er meer steun komt vanuit andere Europese landen en dat landen in het Sahel-gebied meer gaan samenwerken.

De Europese landen gaan meer elitetroepen leveren om de legers van de Afrikaanse landen te ondersteunen. Onder andere Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten bieden financiële hulp.



Regionale veiligheidsaanpak

Ook Nifaoui roept op tot het vormen van een regionale veiligheidsaanpak om de inspanningen te bundelen in de strijd tegen terroristische organisaties. De wapensmokkel in de uitgestrekte onbewaakte gebieden in de regio gaat hand in hand met de georganiseerde misdaad en werkt ondersteunend voor strijders die lid zijn van het separatistische Polisario-Front.

De BCIJ-voorman waarschuwde ook dat het negeren van de problemen in de regio zal resulteren in de opkomt van nieuwe broeinesten die als visvijver dienen voor de uitbreidingsplannen van Daesh. Nifaoui riep de landen in de regio op hun veiligheids- en preventieve rol te vervullen door controlemaatregelen aan grenspunten te intensiveren en middels de uitwisseling van informatie over terreurverdachten.

Tot slot herinnerde Nifaoui aan de bijdrage van Marokko bij de verijdeling van verschillende terroristische plannen in het buitenland.

© MAROKKO.NL 2021