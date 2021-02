Premier Netanyahu krijgt eindelijk telefoontje van Biden

De Israëlische premier Netanyahu heeft eindelijk een telefoontje gekregen van de Amerikaanse president Biden.

Hij heeft er bijna een maand op moeten wachten. Normaal belt een president van de Verenigde Staten binnen enkele dagen na zijn beëdiging met de leider van de belangrijke bondgenoot in het Midden-Oosten.

Het hoogst ongebruikelijke uitstel voedde speculaties dat Biden Netanyahu meed omdat de premier een buitengewoon nauwe relatie had met voormalig president Trump. De twee belden woensdag ongeveer een uur met elkaar.

In een tweet zei Netanyahu dat het een "zeer vriendelijk en warm" gesprek was geweest. Hij had een nogal problematische relatie met president Barack Obama, Bidens voormalige baas en Democratische partijgenoot.

Vorige week drong een Israëlische topdiplomaat er bij Biden op aan om Netanyahu te bellen. Hij twitterde een lijst van tien landen die al telefoontjes hadden gekregen.

