Marokko: helft beroepsbevolking heeft geen diploma

Meer dan dan helft van de werkende beroepsbevolking in Marokko heeft geen diploma

Dat blijkt uit een recent rapport van het nationale bureau voor planning en statistiek HCP.

Volgens het rapport heeft 30,5% van de werkende beroepsbevolking een basisdiploma en 54,3% helemaal geen diploma. Slechts 15,2% heeft hoger onderwijs genoten.

Het deel van de beroepsbevolking dat in Marokko aan het werk is zonder diploma varieert sterk per sector. In de landbouw en visserij heeft 80,8% van de werknemers geen diploma. Het aandeel is met 59,2% ook relatief hoog in de bouwsector en de industriële sector biedt werk aan 45,2% van de werknemers zonder diploma, de dienstensector 37,4%.



Sociale zekerheid

Het relatief lage opleidingspercentage van Marokkaanse werknemers gaat volgens HCP hand in hand met een gebrek aan sociale zekerheid. Uit het rapport blijkt dat minder dan een kwart (24,7%) van de werkende beroepsbevolking in Marokko een werkgerelateerde ziektekostenverzekering heeft. Het percentage varieert tussen 36,6% in steden en 8,2% op het platteland.

Het percentage medisch verzekerde werknemers neemt lineair toe met het opleidingsniveau van de werknemers. Het varieert van 10,7% onder werknemers zonder diploma tot 72,8% onder werknemers met een diploma hoger onderwijs. Per sector heeft de industrie het hoogste percentage medisch verzekerde werknemers (42,2%), gevolgd door diensten (36,5%), bouw (13%) en landbouw en visserij (4,6%).



Het percentage werknemers in Marokko dat een pensioenregeling geniet ligt volgens het rapport dicht bij dat van werknemers met een medische verzekering (24,1%).

Meer dan de helft van de Marokkaanse werknemers (55,2%) heeft geen enkele vorm van contract de werkgever. Slechts 26,4% van de medewerkers heeft een vast contract. Zo'n 12% heeft een contract voor bepaalde tijd en 6,2% slechts een mondelinge overeenkomst.

