SNS moet klant betalen voor extra verblijfkosten in Marokko wegens corona

SNS Reisverzekering moet een klant toch een vergoeding geven voor tien dagen extra verblijf op zijn reisbestemming, omdat zijn terugvlucht vanwege coronamaatregelen werd geannuleerd.

Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De vergoeding komt neer op een bedrag van ruim 650 euro.

De man kwam vanwege lockdownmaatregelen uiteindelijk maandenlang in Marokko vast te zitten, omdat meerdere vluchten werden geannuleerd. In de voorwaarden van reisverzekeraars zijn extra verblijfkosten vaak alleen gedekt in geval van vertraging die het gevolg is van een natuurramp. Bij SNS Reisverzekering gaat het om maximaal tien dagen.

"In eerdere uitspraken heeft de Geschillencommissie al geoordeeld dat een pandemie, zoals het coronavirus, geen natuurgeweld is", aldus het Kifid. Toch moet SNS volgens het Kifid een vergoeding betalen omdat een artikel in de voorwaarden op meerdere manieren te interpreteren was. En bij twijfel legt het klachteninstituut de voorwaarden uit in het voordeel van de consument.



Bij de organisatie kwamen vorig jaar veel klachten binnen over doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen in relatie tot de coronapandemie.

Het Kifid waarschuwde toen al dat een reis- en annuleringsverzekering claims vanwege het coronavirus niet altijd dekt.

