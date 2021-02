Hirak-rif: Zefzafi vraagt koning om vrijlating zoon Nasser

Ahmed Zefzafi, de vader van Hirak-voorman Nasser Zefzafi, heeft koning Mohammed VI nogmaals gevraagd om de vrijlating van zijn zoon.

Ahmed deed de oproep woensdagavond in een Facebook-live uitzending. De bezorgde ouders van Nasser vroegen om de vrijlating van 24 Hirak-gedetineerden.

De leiders van de protestbeweging Hirak zijn al ruim een week in hongerstaking. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Hirak-gedetineerden protesteren. Eind januari werd een zestal prominente Hirak-activisten verspreid overgeplaatst vanuit de gevangenis in Tanger nadat de gedetineerden de protestactie hadden aangekondigd.

Ze protesteerden destijds tegen het verbod op telefonisch contact met niet-familieleden. Ook waren de gedetineerden naar verluidt verplicht om de gespreksonderwerpen te beperken tot louter gezinsaangelegenheden.



In zijn videoboodschap benadrukte Ahmed echter het totale verbod voor Hirak-gedetineerden om telefonisch contact te hebben met familie. "Weet de algemeen directeur van de gevangenisadministratie dat?", vroeg hij.

De moeder van Zefzafi gaf aan dat het gezin veel liefde heeft voor het vaderland. "We houden van ons land en we hebben niet gezegd dat wij noch onze kinderen daar afstand van willen doen.", zei de moeder. "Onze kinderen gingen de straat op om hun rechten op te eisen, ze hebben nooit afstand willen nemen van hun land", voegde ze toe.



Mahmoud Bouhannouch

Het gaat niet goed met de hongerstakers. Advocaten van de actievoerende Hirak-activisten maken zich in het bijzonder zorgen om Mahmoud Bouhannouch, die sinds 3 februari in hongerstaking zit. Volgens de twee juristen die Bouhannouch onlangs hebben bezocht is hun cliënt opgenomen in de kliniek van het detentiecentrum.

Bouhannouch zet zijn protest door, ondanks pogingen van de juristen om hem te overtuigen de hongerstaking te beëindigen, meldt ArifNews. Hij eist onder meer dat hij wordt overgeplaatst naar een andere plek. Hij wordt naar eigen zeggen voortdurende lastiggevallen door gevaarlijke medegedetineerden die vastzitten voor zware vergrijpen.

