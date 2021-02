Europese Commissie bereid tot financieren vaccinfabriek in Marokko

De Europese Commissie is bereid deel te nemen aan de financiering van een vaccinproductie-eenheid in Marokko

Dat meldt een ingewijde van de Europese Commissie. De productiefaciliteit in het Noord-Afrikaanse land is bedoeld om de distributie van vaccins in Afrika te vergemakkelijken, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).

De EU is bereid in het project te investeren als farmaceutische productiebedrijven een duidelijk en gestructureerd voorstel indienen dat voldoet aan alle voorwaarden voor een volwaardige distributieketen. "Er zijn besprekingen gaande over deze kwestie tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie.", aldus de anonieme woordvoerder.

De EU-ambtenaar benadrukte dat de Europese Commissie over sterke troeven beschikt om dergelijke projecten via verschillende fondsen te ondersteunen, waaronder het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling.



De Europese Commissie heeft eerder 456 miljoen euro uitgetrokken om te voorzien in de sociaaleconomische behoeften van Marokko, als onderdeel van het plan om de coronapandemie aan te pakken.

De reactie op de uitbraak van het coronavirus door de Marokkaanse autoriteiten werd internationaal geprezen, voornamelijk door de grotendeels effectieve strategie om de pandemie en de coronacrisis te bestrijden.



Het handelsministerie heeft in maart bijvoorbeeld de dreigende crisis uitgedaagd door deze om te buigen naar kansen, onder meer met de productie van honderden miljoenen mondkapjes voor export naar andere landen. Daarbij werd de hulp ingeroepen van tientallen Marokkaanse textielbedrijven.

Eind 2020 zei EU-woordvoerder Peter Stano dat Marokko door middel van gecoördineerde inspanningen in staat was "snel en effectief" te reageren op de pandemie. Hij prees ook het exclusieve partnerschap tussen de EU en Marokko "die ons bindt en de pioniersgeest drijft.".

