Met #Stop490 wordt in Marokko opgeroepen tot normaliseren voorhuwelijkse seks

Op sociale netwerken wordt in Marokko met de hashtag #Stop490 opgeroepen tot de afschaffing van artikel 490 van het Wetboek van Strafrecht, het artikel stelt voorhuwelijkse seks strafbaar.

De hashtag is een initiatief van 'Moroccan Outlaws' en is bedoeld om solidariteit te betuigen met Hanae, bekend als 'Moulat Al Khimar'.

De rechtbank in Tetouan veroordeelde Hanae op 14 januari tot een gevangenisstraf van een maand nadat ze werd beschuldigd van buitenechtelijke seks. De in Nederland woonachtige ex van de vrouw had een seksvideo van het stel op het internet gepubliceerd.

De zaak had veel los gemaakt in Marokko en het land in twee kampen verdeeld. De ene groep zag de vrouw als slachtoffer van de wraakporno terwijl een ander deel juist wees op het verbod op buitenechtelijke seks.



Karima Nadir, activiste en woordvoerder van de Outlaws-beweging riep op tot afschaffing van wetten die geweld tegen vrouwen bestendigen en de individuele vrijheden van Marokkanen beperken.

Volgens activiste en geleerde Asmae Lamrabet is artikel 490 "in tegenspraak met de islamitische ethiek en met ethiek in het algemeen". Lamrabet erkent dat buitenechtelijke seks verboden is in de islam, maar ze veroordeelt de inconsistente toepassing van het wetsartikel. Ook hekelt ze de inzet van het artikel als middel om de privacy van burgers te schenden.



Anderen geloven echter dat artikel 490 de islamitische waarden hoog houdt en de normalisatie van buitenechtelijke seks terecht verbiedt.

Tegenstanders van de beweging zijn daarom een tegenactie gestart onder de hashtag #Keep490.

