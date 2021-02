VS en Europese landen willen Iran aan afspraken houden

Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten willen ervoor zorgen dat Iran zich aan de afspraken uit het atoomakkoord van 2015 houdt.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de vier landen hebben na een overleg benadrukt dat ze willen voorkomen dat Iran kernwapens krijgt.

Een woordvoerder van president Joe Biden zei dat Iran "nog ver weg is" van het naleven van het akkoord. Iran zei eerder dat de andere landen eerst hun afspraken moeten nakomen, voordat Iran zich aan het akkoord gaat houden.

De ministers spraken ook hun zorgen uit over de recente nucleaire activiteiten van Iran. Het land verrijkt sinds kort uranium tot 20 procent. Als uranium meer verrijkt wordt, is het bruikbaarder als energiebron maar ook schadelijker. Het is volgens de landen daarom van belang om weer te overleggen met Iran.



De Amerikaanse minister Antony Blinken herhaalde donderdag de intentie om het verdrag weer te ondertekenen. Het land stapte daar in 2018 onder Donald Trump uit, terwijl het in 2015 een belangrijke rol had bij de totstandkoming van de deal.

Andere ondertekenaars zijn China, Rusland, de Europese Unie en Iran.

