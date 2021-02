CBS: aantal sterfgevallen gedaald tot normaal niveau

Het aantal sterfgevallen in Nederland is vorige week gedaald tot een normaal niveau.

Voor het eerst sinds september 2020 zijn niet meer mensen overleden dan normaal te verwachten valt in deze tijd van het jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers.

Het CBS schat dat in week 6, die duurde van 8 tot en met 14 februari, zo'n 3400 Nederlanders zijn gestorven. Dat sterftecijfer ligt een fractie lager dan de prognose, waarin de gevolgen van het coronavirus buiten beschouwing worden gelaten. De schattingen van het CBS liggen doorgaans niet ver van de definitieve cijfers af.

"Dit betekent niet dat er geen mensen meer overlijden aan Covid-19", vermeldt het statistiekbureau er voor de duidelijkheid bij. Tot nog toe heeft het RIVM 293 aan corona gerelateerde sterfgevallen geregistreerd in de afgelopen week. Er zijn dus minder mensen overleden aan andere oorzaken.



In week 5 van dit jaar overleden in totaal 3619 mensen in ons land. Daarmee lag de sterfte nog bijna 5 procent boven normaal.

Sinds week 39 (21 tot 27 september) stierven iedere week meer mensen dan normaal gesproken te verwachten zou zijn. In heel 2020 bedroeg de zogeheten oversterfte ruim 15.000 mensen, op een totaal van bijna 169.000 overledenen.



Dat aantal is sinds de Tweede Wereldoorlog niet zo hoog geweest. Covid-19 is de hoofdoorzaak. Daarnaast stierven vorige zomer relatief veel mensen tijdens een hittegolf.

Volgens het CBS zijn in de laatste week vooral minder 80-plussers overleden dan in de weken daarvoor. Bij mensen onder de 80 jaar bleef de sterfte ongeveer gelijk.

