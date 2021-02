Teheran eist intrekken sancties na aanbod Biden

Iran heeft vrijdag herhaald dat alle Amerikaanse sancties van tafel moeten.

Dat gebeurde nadat de nieuwe Amerikaanse regering van Joe Biden duidelijk had gemaakt met de Islamitische Republiek om de tafel te willen om te praten over het Iraanse nucleaire programma. Dat zou kunnen gebeuren op een top met andere landen.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken schreef op Twitter dat de VS "onvoorwaardelijk" alle sancties moeten schrappen die zijn ingesteld door de vorige Amerikaanse president, Donald Trump. Iran zal dan onmiddellijk alle tegenmaatregelen terugdraaien die het heeft genomen, aldus minister Mohammad Javad Zarif.

Het atoomakkoord met Iran is een hoofdpijndossier voor Biden. De VS en meerdere andere landen spraken in 2015 met Iran af dat het zijn nucleaire programma zou beperken in ruil voor verlichting van sancties.



Trump vond dat een slechte deal was gesloten en legde in zijn ambtsperiode weer zware strafmaatregelen op. Daarna voelde ook Iran zich niet meer verplicht om afspraken uit de deal na te komen.

Overleg

Washington stuurt nu weer aan op overleg. "De Verenigde Staten zouden een uitnodiging accepteren van de Hoge vertegenwoordiger van de EU om een bijeenkomst bij te wonen van de P5+1 en Iran", stelde een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar kan dan worden gepraat over een "diplomatieke weg vooruit met betrekking op het Iraanse nucleaire programma".



Tot die P5+1 worden de andere landen gerekend die betrokken waren bij het kernakkoord: China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Zarif reageerde in zijn bericht op Twitter niet op de mededeling van het Amerikaanse ministerie. Iran heeft steeds gezegd dat het zich pas weer aan de deal zal houden als de VS hun strafmaatregelen intrekken.



© MAROKKO.NL 2021