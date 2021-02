Casablanca: Vrouw opgepakt na doden minderjarige dochter

De politie in Casablanca heeft maandag een vrouw opgepakt nadat ze haar dochter heeft vermoord.

Het gezinsdrama vond maandag plaats in de wijk Derb Sultan in Casablanca. De opgepakte vrouw is een 52-jarige weduwe en moeder van drie.

Buren van het gezin kwamen af op hulpkreten van de dochter en troffen bij binnenkomst in de woning het levenloze lichaam van het 17-jarig meisje.

Volgens omwonenden hadden de twee ruzie over de avondklok die de moeder naar verluidt aan haar dochter had opgelegd.



De emoties liepen zo hoog op dat de vrouw haar dochter wurgde. Het kind leed aan een chronische vorm van astma.

De politie is een onderzoek gestart.

