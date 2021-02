Baby geboren uit gesmokkeld sperma van Palestijnse gevangene

buitenland 19 feb 16:19

Een Palestijnse vrouw uit Khan Younis in het zuidelijke deel van de Gazastrook is donderdag bevallen nadat ze erin was geslaagd sperma te smokkelen van haar man die vast zit in een Israëlische gevangenis.

De familie van gevangene Mohammed al-Qedra hebben het pasgeboren kind Mujahid genoemd, op verzoek van de vader. Zijn zus, Manal al-Qedra, zei tegen persbureau Anadolu dat er twee eerdere pogingen waren gedaan om het sperma van haar broer de gevangenis uit te smokkelen. Drie keer is scheepsrecht gebleken. De 35-jarige Al-Qedra werd in 2014 door Israël opgepakt tijdens de Israëlische agressie tegen de Gazastrook, Operation Protective Edge. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar. "Ondanks ons geluk met de komst van Mujahid, is ons geluk onvolledig aangezien onze broer nog steeds vast zit, met nog vierenhalf jaar te gaan tot zijn vrijlating", zei ze.

Het is niet de eerste keer dan een Palestijnse gedetineerde in Israëlische gevangenissen vader wordt door sperma naar buiten te smokkelen. In 2012 werd Ammar al-Zabin de eerste gedetineerde die vader werd in gevangenschap. Sindsdien zijn meer dan 85 Palestijnse baby's geboren via gesmokkeld zaad.