VS formeel weer toegetreden tot klimaatakkoord van Parijs

De Verenigde Staten zijn vrijdag opnieuw toegetreden tot het klimaatverdrag van Parijs, bijna een maand na de inhuldiging van Joe Biden als president.

Daarmee lost Biden een van zijn verkiezingsbeloften in. Biden ging op een digitale veiligheidsconferentie in München enkele uren na terugkeer meteen in op deze stap, waarin hij zijn Europese bondgenoten opriep de inspanningen in de strijd tegen klimaatverandering te verdubbelen en waarschuwde voor een "wereldwijde existentiële crisis".

"We kunnen niet langer uitstel accepteren of slechts het minimaal noodzakelijke doen om de klimaatverandering aan te pakken", zei hij. Als dat niet gebeurt, aldus Biden, "dan zullen we allemaal de gevolgen moeten ondergaan".

Obama

In een verklaring zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken na de terugkeer: "Hoe gedenkwaardig onze toetreding tot het akkoord in 2016 was en hoe gedenkwaardig onze terugkeer vandaag is, nog belangrijker is wat we doen in de komende weken, maanden en jaren."



Het klimaatverdrag van Parijs werd in gesloten tijdens de laatste termijn van president Barack Obama, toen Biden nog vicepresident was.

Donald Trump stapte in 2017 als opvolger van Obama uit het klimaatverdrag, met als voornaamste reden dat de afspraken te beperkend zouden zijn voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Door de lange opzegtermijn stapten de VS pas in november 2020 formeel uit het verdrag.



Broeikasgassen

De VS waren van de 196 landen die het verdrag ondertekenden het enige land dat zich niet langer aan de afspraken gebonden achtte. Het land stoot per hoofd van de bevolking tevens de meeste broeikasgassen ter wereld uit.

Biden heeft in zijn campagne gezegd klimaatverandering serieus te nemen en heeft John Kerry benoemd tot speciaal gezant op dit terrein.

© ANP 2021