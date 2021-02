Senaat steunt spoedwet avondklok, wet dit weekend van kracht

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer steunt de spoedwet over de avondklok, die het kabinet deze week snel in elkaar heeft gezet. De Tweede Kamer keurde de spoedwet donderdag ook al goed.

Nadat de wet in het Staatsblad is gepubliceerd, wordt die van kracht. "Dat kan zo snel mogelijk, wat mij betreft morgen", zei justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdagavond aan het eind van het ingelaste debat. Van de 58 aanwezige senatoren stemden 45 voor het wetsvoorstel en 13 tegen. Onder de tegenstanders waren PVV, SGP, FvD, Fractie-Nanninga en Partij voor de Dieren.

Tot de inwerkingtreding van de spoedwet, is de avondklok nog geldig onder de huidige wettelijke grondslag. Dinsdag ging het bijna mis met de avondklok toen de rechtbank in Den Haag onverwacht de juridische onderbouwing ervan onderuithaalde en het straatverbod per direct ophief.

Inhoudelijk vonnis

In een spoedappel besloot het gerechtshof in Den Haag dat besluit te schorsen. De avondklok zou in ieder geval geldig zijn totdat het hof inhoudelijk vonnis heeft gewezen over de maatregel. Dat gebeurt vrijdag 26 februari. De zaak is aangespannen door de actiegroep Viruswaarheid, die zich hard maakt voor afschaffing van de avondklok en andere coronamaatregelen.



Voor de zekerheid zette het kabinet snel een andere wet in elkaar, voor het geval het hof de juridische onderbouwing definitief van tafel zou vegen. Vrijdag diende het hoger beroep. Het was spannend, omdat niet duidelijk was of het hof meteen uitspraak zou doen en of de senaat dan al klaar zou zijn. Halverwege de middag gaf het hof aan dat het een week de tijd zou nemen voor het vonnis. Dat haalde meteen de tijdsdruk van de politieke route af.

PVV

De PVV probeerde het debat en de stemming over de wet nog te verschuiven naar volgende week, maar de senatoren schoven dat in tussentijdse stemmingen terzijde. De Eerste Kamer was net als de Tweede Kamer kritisch over de avondklok en over het juridische geharrewar. Grapperhaus betreurde dat ook en wilde dat er snel duidelijkheid zou komen. Hij wees erop dat het straatverbod tussen 21.00 en 04.30 uur goed wordt opgevolgd en op dit moment belangrijk is in de bestrijding van het coronavirus.

Het kabinet heeft eerder bepaald dat de avondklok in de ochtend van 3 maart zal aflopen. Dinsdag zal het kabinet bekendmaken of de maatregel wordt verlengd. De avondklok werd op 23 januari ingevoerd en werd tussentijds al een keer verlengd.

