Kuipers ziet 'vreemde situatie' vol onzekerheden rond coronavirus

Dat het aantal coronabesmettingen de laatste dagen toch weer toeneemt, is wat Ernst Kuipers betreft nog niet direct reden om de maatregelen verder aan te scherpen.

"We zitten in een onzekere periode", zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) tegen het ANP. Hij vindt de huidige situatie "vreemd". Ook zet hij vraagtekens bij de inschatting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de Britse variant van het virus nu al goed zou zijn voor twee derde van alle besmettingen. "Als de Britse variant inderdaad ruim boven de 50 procent zit en het reproductiegetal dik boven de 1 staat, dan is dit het begin van een stijging", zegt Kuipers. "Maar ik denk dat het nog net iets te vroeg is om dat te concluderen."

De inschatting van het RIVM is gebaseerd op modelberekeningen. Die komen weer voort uit een steekproef die wekelijks wordt gedaan met een paar honderd monsters uit positieve coronatesten. Op basis daarvan wordt bepaald welk type van het virus mensen hebben opgelopen. Resultaten uit die zogeheten kiemsurveillance volgen tot drie weken na een coronatest.

Britse variant

De LNAZ-voorzitter stelt dat de recente inschattingen die het RIVM over de extra besmettelijke Britse variant naar buiten heeft gebracht "niet matchen" met cijfers die het instituut eerder noemde. "Als de cijfers uit de kiemsurveillance, de cijfers over het aantal besmettelijke personen en de reproductiewaarden die het RIVM in januari noemde allemaal kloppen, zouden we nu uitkomen op ongeveer 35 procent voor de Britse stam", meent Kuipers.



"Het punt met de cijfers uit de kiemsurveillance is dat niet alles tegelijkertijd binnenkomt", reageert een woordvoerder van het RIVM. Omdat doorlopend gegevens binnenkomen die soms ook al iets ouder zijn, kunnen eerdere schattingen veranderen, legt het instituut ook op zijn website uit. "Hoe meer informatie er beschikbaar is, hoe nauwkeuriger de schattingen zijn." De woordvoerder voegt eraan toe dat modelberekeningen altijd onzekerheden kennen. "Dat zeggen we er ook duidelijk bij."

Ziekenhuisopnames

Er is nog iets opmerkelijks aan de hand, aldus Kuipers. Hij wijst erop dat het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen week licht is gestegen, net zoals het aantal geconstateerde besmettingen, waarbij overigens het winterweer mogelijk nog van invloed is geweest omdat teststraten tijdelijk dicht waren. "Normaal zie je eerst de besmettingen omhooggaan en daarna pas de opnames. Nu valt het parallel. Dat is gek."

De komende week zal duidelijker worden hoe het virus zich ontwikkelt, aldus de LNAZ-voorzitter. "Het wordt cruciaal om aan de hand daarvan te bepalen hoeveel speelruimte er is." Hij houdt er als topman van het Erasmus MC in Rotterdam rekening mee dat het aantal patiënten binnenkort weer zal gaan stijgen. Kuipers is er daarom voorstander van om met de maatregelen pas op de plaats te maken. "Als blijkt dat het aantal besmettingen verder stijgt, kun je de discussie voeren: wat kan er nog om het te beteugelen?"

