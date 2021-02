Wereldwijd meer dan 200 miljoen coronavaccins toegediend

Wereldwijd zijn tot dusver meer dan 200 miljoen doses van coronavaccins toegediend.

Dat gebeurde volgens een telling van het Franse persbureau AFP in minstens 107 landen en gebieden. Bijna de helft (45 procent) van de injecties vond plaats in de rijke G7-landen: de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

De G7-landen zijn samen goed voor circa 10 procent van de wereldbevolking. De club van industrielanden beloofde vrijdag vaccins te delen met minder ontwikkelde landen.

De laatste cijfers uit China en Rusland zijn niet verwerkt, want die landen hebben de afgelopen tijd geen nieuwe gegevens gemeld.



Ruim negen op de tien prikken die wereldwijd werden toegediend waren in landen in de categorie hoge en middeninkomens. Van de 29 landen die de Wereldbank als het armst omschrijft zijn alleen Guinee en Rwanda begonnen met vaccineren.

Israël ligt ver voorop. Daar heeft de ongeveer de helft van de bevolking minstens één dosis gekregen. Een op de drie Israëli’s heeft al twee prikken gehad.



Onder de andere landen waar inmiddels meer dan 10 procent van de bevolking minstens een dosis kreeg toegediend, zijn het Verenigd Koninkrijk, Bahrain, de VS en Chili. In absolute aantallen is de VS koploper met bijna 60 miljoen toegediende doses. China stond elf dagen geleden op ruim 40 miljoen.

In Nederland heeft ruim 4 procent van de bevolking een eerste prik gehad, volgens een lijst van nieuwssite Politico. In Marokko zijn 2,3 miljoen mensen ingeënt, daarvan hebben zo'n 5.000 de tweede coronaprik ontvangen.

