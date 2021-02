Speciale pas voor gevaccineerden in Israël

Israël verlicht zondag de coronabeperkingen. Inwoners die zijn gevaccineerd of hersteld van de ziekte kunnen weer naar sportscholen, hotels, theaters en sportevenementen.

Met een Groene Pas die ze kunnen laten zien op een app van het Ministerie van Gezondheid krijgen 3,2 miljoen burgers toegang. Winkelcentra, musea, bibliotheken en gebedshuizen zijn ook weer open voor niet-gevaccineerden.

Afstand houden en het dragen van een mondmasker blijft wel verplicht. Synagogen, moskeeën en kerken mogen de helft van het normale aantal bezoekers binnenlaten.

De gedeeltelijke heropening van de economie komt een jaar na vaststelling van de eerste coronabesmetting in Israël. Volgende maand wil de regering nog meer beperkingen schrappen.



Het coronavaccin van Pfizer/BioNTech is bijzonder effectief na toediening van twee doses, meldt het Israëlisch ministerie van Volksgezondheid. Het is twee weken na het toedienen van de tweede dosis rond de 99 procent effectief in het voorkomen van opname in het ziekenhuis, ernstige ziekte en overlijden. Israël begon 19 december met inentingen met dit vaccin. Eind maart moeten alle inwoners ouder dan zestien jaar ingeënt zijn.

Israël ligt ver voorop met vaccineren ten opzichte van andere landen. Ongeveer de helft van de bevolking heeft minstens één dosis gekregen. Een op de drie Israëliërs heeft al twee prikken gehad.

© ANP 2021