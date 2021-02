Middelbare scholen vanaf volgende week open, avondklok blijft nog

Het kabinet wil de middelbare scholen vanaf volgende week in elk geval deels openen, maar de avondklok blijft nog wel in stand.

Dat heeft het kabinet zondag besproken op het Casthuis, vertellen ingewijden. Op welke manier het voortgezet onderwijs open gaat, is nog niet duidelijk.

De avondklok wordt verlengd omdat het kabinet de maatregel nodig denkt te hebben om "ruimte te creëren" voor andere versoepelingen. Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Wel wil het kabinet verantwoordelijkheid weer bij de burger leggen.

Nederlanders moeten zich vooral goed aan de basisregels houden. Versoepelingen worden na enkele weken misschien weer teruggedraaid als blijkt dat de besmettingen weer flink oplopen. Als bijvoorbeeld kappers hun deuren weer mogen openen, zal dat alleen onder deze voorwaarden gebeuren.



De komende dagen zal worden gekeken naar de manier waarop middelbare scholen weer open kunnen. Een optie die al langer op tafel ligt, is dat per dag slechts een aantal klassen fysiek naar school gaat. Op dinsdag valt hier een officieel besluit over.

Die dag komen de betrokken bewindspersonen bij elkaar voor corona-overleg dat zal worden gevolgd door een persconferentie van premier Mark Rutte en Hugo de Jonge.

