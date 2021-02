20.000 doses Sputnik-vaccin afgeleverd in Gazastrook

Ongeveer 20.000 doses Russisch vaccin tegen het coronavirus zijn zondag afgeleverd in de Gazastrook.

De zending Sputnik-V is een donatie van de Verenigde Arabische Emiraten en kwam binnen via de grensovergang met Egypte bij Rafah.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zei dat de ampullen meteen naar de bestemde plaatsen zijn gebracht waar maandag de inentingscampagne begint. De eerste prikken zijn voor het medisch personeel. Daarna worden chronische zieken gevaccineerd en personen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Het is de eerste grote levering van vaccins aan Gaza, waar de Hamas-beweging de dienst uitmaakt, sinds de corona-epidemie daar uitbrak. Vorige week arriveerden 2000 doses, een schenking van de Russische regering die aanvankelijk werd tegengehouden door bezetter Israël. In de door Israël bezette Gazastrook wonen ruim 2 miljoen mensen in s' werelds grootste openluchtgevangenis.



Op de bezette Westelijke Jordaanoever werd begin december al een lading van het Russische middel in ontvangst genomen, het ging om 10.000 vaccins. De levering werd vanuit Rusland naar Jordanië gevlogen en via de Allenbybrug in overeenstemming met bezetter Israël naar de bezette Westelijke Jordaanoever gereden.

In Palestina zijn tot dusver meer dan 190.00 coronabesmettingen vastgesteld, waaronder ruim 2.200 doden.

