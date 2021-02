Klaver: naast middelbare scholen ook mbo en hoger onderwijs open

Ook mbo'ers en studenten van hogescholen en universiteiten moeten weer fysiek onderwijs krijgen.

Die oproep doet GroenLinks-leider Jesse Klaver bij NOS op 3. Het kabinet wil naar verluidt de middelbare scholen openen vanaf begin maart, nadat de basisscholen al waren geopend.

Klaver wil dat het kabinet aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) advies vraagt over het openen van het vervolgonderwijs. "Een jaar geleden ging het beschermen van de meest kwetsbaren vooral over oudere mensen. Maar inmiddels zijn ook veel jongeren kwetsbaar geworden.

De coronacrisis raakt niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook onze mentale gezondheid. Het percentage jongeren dat tegen een burn-out aanzit is immens."

Het kabinet kwam zondag bijeen op het Catshuis om over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen te praten. Daar is ook het openen van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) besproken, maar hierover is nog geen beslissing genomen.

