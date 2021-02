Elf verdachten aangehouden voor miljoenendiefstallen op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft in een maandenlang onderzoek elf mensen aangehouden voor twee afzonderlijke diefstallen van dure telefoontoestellen op Schiphol.

Daarbij werden grote partijen iPhones meegenomen uit bedrijven op de luchthaven. De telefoons hebben een totale waarde van ongeveer 19 miljoen euro, aldus de marechaussee maandag.

Rechercheurs van de marechaussee begonnen in maart vorig jaar een onderzoek naar de diefstal van een lading iPhones met een waarde van zo’n 3 miljoen euro. Het rechercheteam hield de afgelopen maanden zes verdachten aan, afkomstig uit Zaandam, Amsterdam, Volendam, Eindhoven en Haarlemmermeer. De laatste aanhouding was vorige week. Tijdens doorzoekingen in huizen van verdachten werd onder meer 30.000 euro aan contant geld aangetroffen en werden diverse telefoons in beslag genomen.

In december vorig jaar begon een ander rechercheteam van de marechaussee een onderzoek naar de diefstal van een lading iPhones met een waarde van 16 miljoen euro. De mobiele telefoons waren gestolen uit een loods van een bedrijf op Schiphol-Oost. De rechercheurs hielden vijf verdachten aan, afkomstig uit Amsterdam, Purmerend, Kampen, Hoofddorp en Zaandam.



Goudstaven

Bij bedrijven in Haarlemmermeer en Duitsland werden onder meer 9200 iPhones teruggevonden. Ook namen rechercheurs meerdere goudstaven, 141.000 euro aan contant geld, een Audi, diverse telefoons en administratie in beslag.

Eén van de aangehouden personen is verdachte in beide ladingdiefstalzaken. Verder werkten drie verdachten bij de bedrijven waar de goederen zijn gestolen.

