Politie schrijft 6436 avondklokboetes uit

De politie heeft afgelopen week 6436 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok.

De politie beëindigde afgelopen weekend 96 illegale feesten. Ook zijn er 285 boetes uitgedeeld aan mensen die het verbod op groepsvorming hebben overtreden, maakte de politie maandag bekend.

Er zijn 383 mensen die een waarschuwing kregen omdat ze de coronamaatregelen negeerden, zoals het houden van 1,5 meter afstand van elkaar.

Het aantal avondklokboetes van afgelopen week is 947 minder dan de week ervoor toen er 7.383 boetes zijn uitgeschreven tussen 21.00 en 04.30 uur. Het aantal boetes voor groepsvorming ligt ook flink lager dan de 454 in de voorafgaande week. Het aantal van 96 beëindigde feesten is precies gelijk.

De politiebonden voeren sinds maandagochtend 07.00 uur actie uit protest tegen het stukgelopen cao-overleg met het kabinet. Tijdens de actie schrijft de politie geen boetes uit voor kleine vergrijpen, maar overtredingen van de coronavoorschriften vallen daar buiten.

