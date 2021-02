Aantal coronagevallen België stijgt weer

In België raken dagelijks gemiddeld weer meer dan 2000 mensen besmet met het coronavirus.

Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging van 5 procent. De dalende trend die zich al een tijdje doorzette, en die de afgelopen dagen stagneerde, lijkt daarmee gekeerd.

Naast het aantal besmettingen stijgen ook de ziekenhuisopnames weer, met 4 procent in de afgelopen week, tot gemiddeld 123 per dag. Er liggen op dit moment 1617 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 3 procent.

Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive care is 329, een stijging van 5 procent.



Het aantal overlijdens daalt nog wel, met 10 procent, tot gemiddeld 37 per dag in de periode van 12 tot 18 februari, de recentste waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Het aantal tests daalde in dezelfde periode met 16 procent tot gemiddeld ruim 38.200 per dag.

In totaal ontvingen 404.000 Belgen tot nu toe al minstens één prik met het coronavaccin.

