Agadir: 6 jaar celstraf na poging tot brandstichting politieauto

De rechtbank in Agadir heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar omdat de man heeft geprobeerd een politievoertuig in brand te steken.

De man werd in juli 2020 gearresteerd in Anza, in het noorden van Agadir. Het motief van de man is onduidelijk.

Lokale mediabronnen gaven destijds aan dat de arrestant, die tekenen van psychische problemen vertoonde, het politievoertuig overgoot met benzine alvorens hij deze in brand stak en wegliep.

Alerte politieagenten hebben de brand snel weten te blussen en hebben daarmee voorkomen dat hun dienstauto in brand vloog.

© MAROKKO.NL 2021